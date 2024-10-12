السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
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كوليوند: ارسلنا اجهزة ومستلزمات طبية الى لبنان بالتزامن مع زيارة السيد قاليباف الى هناك

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

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