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رئيس البرلمان الايراني: اتيت الى لبنان بدعوة من السيد نبيه بري لانقل رسائل قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية الى الشعب اللبناني والمقاومة

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

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