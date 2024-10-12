السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

توقف كافة مركبات الاسعاف شمال قطاع غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :