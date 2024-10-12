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حماس: المجزرة التي ارتكبها الاحتلال باستهداف مناطق سكنية في جباليا شمال القطاع استمرار لحرب الابادة بغطاء اميركي بحق شعبنا في قطاع غزة

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

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