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مصادر لبنانية: قصف مدفعي اسرائيلي على سهل الخيام ميس الجبل ومحيبيب

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

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