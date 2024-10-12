قاليباف من بيروت: أحمل رسالة قائد الثورة إلى الشعب اللبناني

العالم - ايران

واعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، صباح اليوم السبت، من مطار بيروت، أنه يقوم بزيارة إلى جنيف، وهدف زيارته إلى لبنان هو نقل رسالة دعم الشعب والمسؤولين الإيرانيين للشعب اللبناني والمقاومة.

وبين قاليباف أنه يحمل رسالة قائد الثورة والمسؤولين والشعب الإيراني إلى الشعب اللبناني، وأضاف: نحن دائما مع شعب وحكومة لبنان وسنكون في معهم في المواقف الصعبة. وأيضًا، في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، سأنقل رسالة الظلم الذي يتعرض له شعب غزة ولبنان إلى العالم حتى نعكس بشكل صحيح مسؤولياتنا في دعم هذين الشعبين.

وأكد أن إيران ستقف إلى جانب الشعبين المظلومين في لبنان وفلسطين، وشدد على أهمية الدعم الدولي لهذين الشعبين.