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مصادر الاحتلال: سقوط قذيفة صاروخية في مستوطنة "حولاتا" بالجليل الاعلى

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

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