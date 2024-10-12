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الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 مجازر في القطاع وصل منها الى المستشفيات 49 شهيدا و 219 جريحا

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

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