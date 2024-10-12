 الممثل الخاص لوزير الخارجية يلتقي مع المسؤولين الإعلاميين في حزب الله 

العالم - ايران

وقال رؤوف شيباني، خلال هذا اللقاء إن خسارة السيد حسن نصر الله خسارة كبيرة، لكن على الرغم من حجم هذه القضية، فإن حزب الله اللبناني لا يعتبرها علامة ضعف وهو مصر على مواصلة طريق قائد المقاومة اللبنانية أقوى وأكثر تحفيزا من ذي قبل.

وأشار شيباني إلى أن الجمهورية الإسلامية لن تتوان عن تقديم أي مساعدة من أجل تعزيز حزب الله .

و اضاف شيباني، الذي له تاريخ في لبنان كسفير في عام 2006 وحرب الـ 33 يوما، إنه مقارنة بعام 2006، فان املنا بالمستقبل اكبر .

وشدد شيباني على الأهمية والدور الخاص للإعلام في مجال المواجهة بين لبنان والكيان الصهيوني، مشددا بالقول: باستثناء عدد قليل معروف من وسائل الإعلام اللبنانية والأجنبية التي كانت تقليديا معادية لحزب الله اللبناني والمقاومة، فإن التوجه الذي تتبعه وسائل الإعلام اللبنانية الأخرى وغيرها من وسائل الإعلام الإقليمية الفعالة هو الدفاع عن حزب الله اللبناني.

وفي هذا اللقاء أكد محمد عفيف المسؤول الإعلامي في حزب الله، أثناء تقديمه تقريراً عن آخر الأوضاع الإعلامية لحزب الله، أن العلاقة بين الدائرة السياسية وساحات القتال مستمرة كما كانت من قبل دون أي انقطاع أو مشاكل، والدائرة الإعلامية لحزب الله في لبنان أصبحت أكثر قدرة من ذي قبل وتقوم بتغطية ونقل أخبار وتقارير وروايات المعركة ضد العدو الصهيوني بشكل مستمر.