السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: الاحتلال تحدث خلال الساعات الماضية عن اطلاق صافرات الانذار في عشرات المواقع

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :