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غارات اسرائيلية على محيط بلدتي المجادل ودير قانون راس العين بجنوب لبنان

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

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