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مراسل العالم: جيش الاحتلال زاد من قصفه لمناطق الصفطاوي والقصاصيب وجباليا

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

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