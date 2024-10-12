السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: جيش الاحتلال ارتكب مجزرة بنسف مربعات سكنية واصدر اوامر باخلاء مربعات سكنية بالصفطاوي والشيخ رضوان وباقي المناطق الشمالية لغزة

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :