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مراسل العالم: جيش الاحتلال يخطط لاخلاء المناطق الشمالية لغزة

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

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