سنبقى بكل إمكانياتنا وطاقاتنا إلى جانب الشعبين السوري واللبناني + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر مع قناة العالم الإخبارية أوضح د.بيرحسين كوليوند: كانت لي زيارة إلى لبنان ودرست بعض الأمور الصحية هناك، ورأينا أن الكثير من المستشفيات لا تستطيع استخدام كل طاقاتها بسبب الهجمات والقصف، ووجدنا لزاماً على أنفسنا أن ننشىء مشفى صحراويا بسعة 56 سريرا في الحدود، وإضافة لذلك أوجدنا محلا لإسكان المهجرين والمشردين بشكل مؤقت.

وأضاف: مشفانا جهزناه بشكل كامل وكانت به أجزاء مثل CCU وICU وغرف العمليات وباقي الأجهزة الطبية الدقيقة والحديثة التي يمكن أن تساعد المجروحين والمتضررين، وكنا قد برمجنا لكي نقدم خدماتنا الطبية لفترة طويلة، وخاصة أيضا أن نقدم المواد الغذائية والعقاقير الطبية، وكل هذه كنا قد جمعناها هناك، وكنا نحضر لاستقبال لمرضى والجرحى.01

وقال كوليوند: لكن مع الأسف واجهنا قصفا عشوائيا على هذا المشفى من خلال 10 صواريخ، حيث تم تدميره بشكل كامل، حوالي 20 إسعاف والكثير من سيارات الإمداد الأخرى هناك احترقت، والمشفى أيضا احترق، ومدخراتنا أيضا احترقت.. وهذا جاء في وقت كان من المقرر أن نواصل ونبدأ عملياتنا الطبية والخدمية هناك من يوم غد.

وأكد: تواصلت وكاتبت الصليب الأحمر وشجبت هذه الخطوة الإجرامية للكيان الصهيوني، وإضافة إلى ذلك قدمنا الوثائق والمستندات التي تدل على النقض والانتهاك الصارخ للقوانين الدولية، وأنا سأحاول الاتصال مع جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الدول الأخرى أن يواكبونا في هذه الحملة، وعلينا أن نحيي هذا النشاط فيما بين جمعيات إلهلال الاحمر لكي لا يجرؤ أي كيان أن يدعس هذه القوانين والمنشورات الدولية وينتهكها.

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وقا: لم تكن لدينا أضرار بالأرواح لحسن الحظ، لكن نحاول أن يكون هناك إجماع دولي، سيكون يوم الإثنين لنا اجتماع مع رئيس جمعية الصليب الأحمر الدولي ورئيس اتحاد الصليب الأحمر، ورؤساء جمعيات الهلال الاحمر في الدول الإسلامية.

وأكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني: بكل إمكانياتنا وطاقاتنا وقفنا ونقف إلى جانب الشعبين السوري واللبناني، ورأيتم خاصة في حادثة تفجير البيجرات الإرهابية حيث استقبلنا أكثر من 500 مجروح من هؤلاء الذين كانت إصاباتهم شديدة، وتم ترحيلهم بعد تلقي العلاج.

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وأضاف: لن نألوا جهدا في تقديم المساعدة للشعبين السوري واللبناني وفي زيارة الدكتور عراقجي إلى سوريا ولبنان أنا ذهبت معه وحملنا معنا 10,000 كلغ مواد غذائية، واليوم مع زيارة الدكتور قاليباف أرسلنا عقاقير وأجهزة طبية ومواد غذائية، ودائما سنستمر بهكذا أمور إن شاء الله حتى يستتب الأمر عندهم.

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