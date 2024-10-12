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برنامج الاغذية العالمي: اغلاق نقاط توزيع الاغذية شمال غزة بسبب العمليات العسكرية واوامر الاخلاء

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

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