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مصادر لبنانية: 3 صليات صاروخية اطلقت من لبنان خلال دقائق معدودة

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

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