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رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف يتفقد الان مناطق استهدفت يوم امس في منطقة البسطة في بيروت

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

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