الاحتلال يسعى لتنفيذ مخطط جديد في شمال غزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر أوضح الزميل محمد البلبيسي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يزيد من عمليته العسكرية في المناطق الشمالية لقطاع غزة، حيث وفي اليوم الثامن للعملية العسكرية المباغتة في شمال قطاع غزة زاد جيش الاحتلال من قصفه المدفعي والجوي ومن إطلاق النار من الطائرات المروحية وطائرات الكوادكابتر، في المناطق الشمالية لقطاع غزة ومنها منطقة الصفطاوي والقصاصيب ومخيم جباليا ومنطقة لترانس وكل المناطق القريبة من تواجد المواطنين الفلسطينيين.

وأوضح أن الجيش يطلق النار على كل من يتحرك ويدفع الناس بالنزوح من مخيم جباليا والمناطق الشمالية إلى مدينة غزة وجنوبها، مؤكداً أنه وفي الساعات الأولى لصباح هذا اليوم ارتكب جيش الاحتلال مجزرة بعد أن استهدف مربعا سكنيا في مخيم جباليا ما أدى إلى استشهاد 20 مواطن فلسطيني.

كما بين أنه وفي الساعات الأولى لهذا الصباح أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة طالت مربعات سكنية كاملة في مخيم جباليا ومنطقة الصفطاوي ومنطقة جباليا البلد والجرن والنزلة و الشيخ رضوان والبركة، لافتا: على ما يبدو يريد الاحتلال أن يتقدم شيئا فشيئا في المناطق الشمالية ويريد محاصرة الناس في مدينة غزة أو في المناطق القريبة من مناطق جنوب قطاع غزة.

ولفت إلى أن الاحتلال طلب من الناس النزوح من المناطق الشمالية وهي جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون إلى مناطق الشيخ رضوان والمناطق الجنوبية من الشيخ رضوان فيما اليوم يصدر أوامر إخلاء جديدة ويطالب الناس بالنزوح من تلك المناطق أيضاً، وقال: الناس لا تستطيع تحديد الواجهة الآمنة، فنحن نتحدث عن بقعة جغرافية واسعة كبيرة الاحتلال الإسرائيلي يعمل بها بقوة، يقتل بها كل من يتحرك، وأيضا يضايق السكان ويفرض عليهم أوامر إخلاء جديدة، والناس لا تستطيع الانتقال من مكان إلى آخر في هذه السرعة لأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي والقصف المدفعي متواصل على مدار الساعة.

وأضاف: على ما يبدو هناك مخطط جديد الاحتلال يسعى لتنفيذه على أرض الواقع، وهذا ينعكس بشكل سلبي على سكان المدينة وعلى المنظومة الصحية والخدماتية التي بدأت تنهار بشكل كامل.. والمنهارة أساسا.. فالاحتلال لم يسمح للمؤسسات الطبية والصحية والمنظومات الخدماتية بإعادة ترميم نفسها وطالبهم بالإخلاء.

وبين أن مدينة غزة وشمالها لم تكن بشكل منعزل عن ما يجري في الوسط والجنوب، فالنصيرات من المناطق الشمالية كالعادة تتعرض إلى قصف ونسف للمربعات السكنية، ومنطقة شرق البريج تتعرض لإطلاق نار متقطع، وأيضا المناطق الشرقية لمدينة خان يونس تتعرض إلى قصف مدفعي وإطلاق نار، وهناك عدد من الشهداء يتم انتشالهم بين الفينة والأخرى من المناطق الفاصلة ما بين خان يونس ومدينة رفح.

وخلص إلى القول: هذا يؤكد بأننا في دوامة جديدة وفي عودة إلى المربع الأول من هذه الحرب التي وصلت إلى يومها السادس من عامها الثاني وهي على نفس المستوى من القتل والدمار والتجويع والنزوح، فالأيام التي عشناها في أكتوبر من عام 2023 تتكرر.

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