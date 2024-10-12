السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: اصابتان جراء قصف الاحتلال منازل في جباليا البلد شمال القطاع

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :