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كتائب القسام تعلن تفجير عبوة في قوة صهيونية راجلة من 15 جنديا وايقاعها بين قتيل وجريح خلال اقتحامها المناطق السكنية في غرب معسكر جباليا شمال القطاع

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

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