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حزب الله يعلن استهداف قاعدة الاتصالات في "كرن نفتالي" بصلية صاروخية كبيرة

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

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