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حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال في مستوطنة خربة نفحا بصلية صاروخية

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

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