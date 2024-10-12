السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله:قصفنا تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة المطلة بصلية صاروخية

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :