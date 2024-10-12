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حزب الله يعلن استهداف قاعدة الاتصالات في "كرن نفتالي" بصلية صاروخية

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

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