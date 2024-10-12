السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قاليباف: احمل رسالة من ايران قيادة وحكومة وشعبا بانها ستظل الى جانب لبنان في كل هذه الظروف الصعبة

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :