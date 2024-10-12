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قاليباف: سأتوجه الى جنيف للمشاركة في اجتماعات الاتحاد الدولي للبرلمانات واطمئنوا انني خلال لقاءاتي سأنقل رسالة معاناة الشعبين اللبناني والفلسطيني للعالم

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

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