السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
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غارة لطيران الاحتلال على مخيم المغازي وسط قطاع غزة

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

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