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شهيدان وجرحى باستهداف طائرة مسيرة مخيم المغازي وسط قطاع غزة

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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