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اعلام الاحتلال: سقوط حوالي 15 صاروخا اطلقت من لبنان على الكريوت شمال حيفا

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

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