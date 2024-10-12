السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

سفير ايران بالامم المتحدة يبعث رسالة الى مجلس الامين يدين فيها استهداف الاحتلال مستودعا للهلال الاحمر الايراني في سورية

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :