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جيش الاحتلال: رصد حوالي 35 عملية اطلاق من لبنان على حيفا والجليل الاعلى

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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