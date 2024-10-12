السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اندلاع حرائق واسعة في عكا بعد اصابات مباشرة لصواريخ حزب الله

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :