السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء واصابات بقصف الاحتلال لبناية سكنية في بلدة ديربلا شمال لبنان

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :