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اليونيفيل: اصابة احد جنودنا خلال الاشتباكات المستمرة قرب مقرنا الرئيسي في الناقورة جنوبي لبنان

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

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