تواصل مسلسل الإبادة والتهجير.. والمقاومة تخوض معارك ضارية في غزة

العالم - فلسطين

لليوم الثامن على التوالي مازال شمال قطاع غزة يشهد عدوانا إسرائيليا عنيفا يستهدف البنية التحتية والطرقات، بالتزامن مع حصار مطبق وعزل الاحتلال مناطق عن بعضها.

وسقط عدد من الشهداء والجرحى في مخيم جباليا إثر غارات طيران الاحتلال على المباني السكنية ومراكز الإيواء والمدارس. وارتكب جيش الاحتلال مجزرة في جباليا البلد إثر استهداف مربع سكني، استشهد جراءه أكثر من عشرين شخصا وأصيب العشرات بجراح.

كما نفّذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة للمنازل في حي الصفطاوي والتوام شمال القطاع، واندلعت اشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين في حي الزيتون شرقَ مدينة غزة.

وفي وسط وجنوبي القطاع ارتقى 3 شهداء في قصف إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة، في حين يستمر القصف على حي البريج ومخيم النصيرات في الوسط.

وأصدر جيش الاحتلال أوامر نزوح جديدة لسكان جباليا، غير أنّ الفلسطينيين يصرون على البقاء، وعدم النزوح إلى الجنوب، فأطلقت آليات الاحتلال شرقي مخيم جباليا نيرانها باتجاه منازل الأهالي ما أسفر عن شــهداء وجرحى.

بدوره قال مدير الإسعاف والطوارئ في شمال قطاع غزة، فارس عفانة، إنّ فرق الإسعاف والدفاع المدني عاجزة عن الوصول إلى مناطق تعرضت للقصف الإسرائيلي شمالي القطاع، بسبب منعها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا وجود عشرات الجرحى والشهداء تحت الأنقاض.

ميدانيا أعلنت كتائب القسام تفجير عين نفق في قوة هندسية إسرائيلية راجلة، في منطقة الريان، شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع، مؤكدة أنّ مجاهديها أوقعوا الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح ودمّرت الكتائب ناقلة جند إسرائيلية بعد استهدافها بعبوة 'شواظ' وقذيفة 'الياسين ، موقعة طاقمها بين قتيل وجريح، غربي مدينة بيت لاهيا، شمالي القطاع.

من جهتها أكدت سرايا القدس استهدافها آلية عسكرية إسرائيلية من نوع 'ميركافا'، بقذيفة في منطقة القصاصيب وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، مضيفة أن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوة إسرائيلية راجلة، في منطقة التوام، شمالي غربي مدينة غزة.

أما كتائب المجاهدين فأعلنت استهدافها حشوداً وتجمعات لقوات الاحتلال المتوغلة في شمالي غربي مدينة غزة، بعدد من صواريخ 'حاصب' التكتيكية فيما فجرت عبوة مُعَدّة مسبّقاً بدبابة ميركافا وسط مخيم جباليا، محققة إصابة مباشرة.