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شهيد و9 جرحى بغارة اسرائيلية على بلدة المعيصرة في جبل لبنان

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

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