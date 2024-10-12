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قاليباف: قمت بجولة ميدانية لاحد المباني المدمرة في الضاحية الجنوبية والتقيت مع سكان المنطقة

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

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