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قاليباف: احد اهم النقاط خلال لقاءاتي مع المسؤولين اللبنانيين هو التركيز على اقامة جسر جوي لايصال المساعدات الايرانية الى لبنان

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

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