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رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل والجولان المحتل

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

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