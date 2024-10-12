السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الهلال الاحمر الايراني: سيتم بناء مستشفى ميداني آخر على الحدود اللبنانية السورية قريبا

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :