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الصحة اللبنانية: 5 شهداء و14 جريحا بالغارة التي استهدفت المعيصرة جنوبي البلاد

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

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