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إعلام الإحتلال: نقل 3 إصابات الى مركز الجليل الطبي في "نهاريا" نتيجة إطلاق حزب الله الصواريخ على الجليل الغربي

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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