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طيران الإحتلال يخرق جدار الصوت على دفعتين في أجواء الزهراني جنوب لبنان

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

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