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ارتفاع حصيلة قصف الإحتلال لمنزل وسط مخيم جباليا شمالي القطاع الى 8 شهداء

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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