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غارة إسرائيلية وقصف مدفعي على محيط بلدة شيحين ومنطقة اللبونة جنوبي لبنان

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

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