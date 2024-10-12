السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اللبنانية: 2255 شهيدا و10524 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :