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الصحة اللبنانية: 26 شهيدا و144 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي في الـ 24 ساعة الأخيرة

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

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