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الصحة اللبنانية: 5 شهداء و19 جريحا بالعدوان الإسرائيلي على بعلبك-الهرمل أمس

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

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