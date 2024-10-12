شاهد/حقيقة تصريح نتنياهو بشأن مطاري دبي وأبو ظبي

العالم-الاحتلال

غير أن التحريات كشفت أن المقطع يعود لعام 2020، ولا علاقة له بالعدوان الحالي.

تم تداول الفيديو على نطاق واسع مع ترجمة غير دقيقة، ما أثار لغطًا حول ما قاله نتنياهو. إلا أن التحقق من النسخة الأصلية للفيديو، التي كانت منشورة على قناة رئاسة وزراء الإحتلال على يوتيوب بتاريخ 17 آب 2020، بيّن أنه لا يتحدث عن الحرب أو المطارات الإماراتية في السياق المتداول حاليًا.



في الفيديو، كان نتنياهو يجري جولة في مطار بن غوريون الدولي برفقة وزيرة النقل ميري ريغيف، للتحضير لإعادة فتح الرحلات الجوية بعد قيود كورونا.



وأكد خلال حديثه أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على السيطرة على معدلات الإصابة بالفيروس. هذه الجولة جاءت في أعقاب توقيع اتفاق التطبيع بين الكيان الإسرائيلي والإمارات، ما يفسر الإشارة غير الدقيقة في الترجمة المتداولة.



يذكر أن الإمارات كانت قد انضمت مؤخرًا لمباحثات دولية تهدف للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" في آب الماضي عن انضمام الإمارات لمبادرة دولية، بقيادة قطر ومصر والولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى.